الأردن: إقرار مسودة تتضمن عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر

قال وزير العدل الأردني، الدكتور بسَّام التَّلهوني: إنَّ اللجنة القانونية في مجلس الوزراء أقرَّت مسودة قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر، وتحويلها إلى مجلس الأمة لإقراره، متضمنًا حماية أكثر للمجنيِّ عليهم، وعقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، عن التَّلهوني قوله: إنَّ الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، حريص على مواكبة التطورات الدولية في مجال ضمان حماية حقوق الإنسان، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية كافة، والتي تكافح جريمة الاتجار بالبشر.وبين التَّلهوني، خلال مشاركته في أعمال الدَّورة الثَّانية للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشَّرق الأوسط، والذي عُقد على مدار يومين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، أنَّ الأردن لم يدخر جهدًا في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني، ودعم جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية بمكافحة هذه الجريمة.ولفت إلى أنَّ الأردن أصدر قانونًا خاصًا عام 2009 تضمن أحكامًا خاصة بمعالجة هذه الجريمة، وأنَّ التشريعات النافذة كافة أكدت حرصها على تطبيق ما التزم به الأردن من مواثيق دولية تؤكد على حماية حقوق الإنسان ورعايته.وبين أنَّ مشروع القانون تضمن مزيدًا من الحماية للمجني عليهم والمتضررين، فضلًا عن تشديد العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتعويض المجني عليهم، وذلك حرصا من الأردن على توفير آليات الاستجابة الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.