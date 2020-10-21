غدًا.. افتتاح مواسم نجوم المسرح الجامعى فى نسخته الرابعة

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في الثامنة مساء غد الخميس، بساحة مركز الهناجر، افتتاح الدورة الرابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعي والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية.وقال د. فتحى عبدالوهاب رئيس قطاع الصندوق، إن فلسفة وزارة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية تقوم على اكتشاف ودعم المبدعين في كافة المجالات، مضيفا أن مواسم نجوم المسرح الجامعي هو استكمال لمنظومة اكتشاف المواهب وصقلها ودعمها ورعايتها من خلال مظلة وزارة الثقافة.وصرح المخرج الفنان خالد جلال رئيس مواسم نجوم المسرح الجامعى، أنه تقدم للمشاركة في هذه الدورة 115 عرضا مسرحيا، من جامعات: القاهرة، عين شمس، حلوان، المستقبل، الإسكندرية، دمياط، بنها، المنصورة، بورسعيد، الفيوم، حيث تم اختيار 10 فرق من خلال لجنة المشاهدة والتي تكونت من النقاد: باسم صادق، مي سليم، هند سلامة.يتضمن حفل الافتتاح تقديم العروض المشاركة، وأعضاء لجنة التحكيم للدورة الجديدة برئاسة الفنان محمد دسوقي، وعضوية كل من الفنان القدير ايهاب فهمي، د. سمير شاهين، المخرج إسلام إمام، د. مروة عودة.يعقب حفل الافتتاح عرض "لا حقيقة عند بوابة راشومون" عن النص المسرحي "فاي ومايكل كانين" المأخوذ عن المجموعة القصصية للكاتب الياباني ريونوسوكي أكاتاجاوا، دراماتورج وإخراج كريم شهدي جامعة المستقبل.يذكر أن العروض تقام يوميا في السابعة مساءًا من الخميس وحتى السبت 31 أكتوبر بمسرح مركز الهناجر للفنون.