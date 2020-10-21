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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس اللبناني: لا ممانعة على اسم أي شخص لتولي رئاسة الحكومة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:53 م
ميشال عون
ميشال عون
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أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنه لا يضع ممانعة على اسم أي شخصية لتولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الاسم الذي سيُكلف برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة منوط بنتيجة الاستشارات النيابية الملزمة وعملية احتساب أصوات النواب.

وقال الرئيس اللبناني، في تصريحات صحفية، اليوم: إنه لم يطالب بنوع معين من الحكومات ولم يحدده، لافتًا إلى أن الاستشارات النيابية هي التي تحدد شكل الحكومة المقبلة.

وأضاف: "لقد خسرت سنة و14 يوما حتى الآن من عهدي كرئيس للجمهورية، بسبب تأليف الحكومات السابقة التي كانت برئاسة رئيس الوزراء، سعد الحريري، ولم يتقبل الجميع أنني قمت بتأجيل موعد الاستشارات النيابية أسبوعا، مع أنني قلت إن هناك مشاكل أعمل على حلها لضمان تنفيذ الإصلاحات اللازمة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يستشعر خطرًا مباشرًا على لبنان، قال عون: "لبنان كان ضمن منظومة كبيرة في جامعة الدول العربية وفي سياق موقف موحد.. اليوم الدول الأساسية في الجامعة تغيرت مواقفها في المواضيع الأساسية، والدول الأخرى تلحق بها، وسنصبح شيئا فشيئا في عزلة، ونحن الدولة العربية الأصغر، لذلك اسأل اللبنانيين عما يجب فعله".

وكشف الرئيس اللبناني، عن مبادرات قادها أصدقاء مشتركون بين تيار المستقبل، بزعامة سعد الحريري، والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه النائب جبران باسيل، لإزالة الخلاف المستحكم بين التيارين وتوحيد العمل بينهما في إطار جهود إنقاذ البلاد والبدء في الإصلاحات، غير أن هذه المبادرات لم تنجح، مضيفا: "أنا من موقعي أصبح طرفا إذا تدخلت، وقد يجعلني البعض طرفا ولو كنت حكما بين الجميع".

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