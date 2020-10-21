البابا تواضروس يترأس الاجتماع الأسبوعى بالكاتدرائية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.ويشارك في فعاليات الاجتماع بالحضور عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يلقي قداسته العظة الأسبوعية مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية -في وقت بيان سابق لها- استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%، ولفتت إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وتولى الآباء المطارنة والأساقفة تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.