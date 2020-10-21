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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تفتتح نموذج زراعة الأسطح والشرفات بـ5 آلاف جنيه

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:25 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
وكالات
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افتتح رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز نموذجا لزراعة الأسطح والشرفات أعدته كلية الزراعة بالتعاون مع وحدة الاستدامة بالجامعة، وجرى تجربته بالحرم الجامعي القديم، بتكلفة تقديرية تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وقال رئيس الجامعة، خلال الافتتاح اليوم الأربعاء إن النموذج بطاقة استيعابية لـ140 شتلة خضروات وله عائد اقتصادي كبير، ويمكن الزراعة فيه على مدار العام ويساعد في زيادة عرض السلع الغذائية، ومن ثم الحد من ظاهرة غلاء أسعار الخضروات.

وأوضح عزيز أن الوحدة لها عدة مميزات منها المحافظة على بيئة خضراء نظيفة، وترشيد استخدام المياه وتجميل البيئة، وتغطية الأسطح وتقليل الحرارة ومرونة تصميم الوحدة حسب السعر والشكل والطلب، كما تستخدم في البيئات الصحراوية غير الصالحة للزراعة، منوهًا بأن نظام الري للنموذج يعمل بالطاقة الكهربائية وجاري تصميمه عن طريق كلية تكنولوجيا التعليم بالجامعة ليعمل بالطاقة الشمسية.

وأضاف أن الوحدة تعمل بالنظام المائي دون تربة بواسطة الزراعة في أنابيب بلاستيك؛ لتوفير مساحات أراض عن طريق استخدام أسطح المنازل والشرفات، لافتا إلى أنها تستخدم في الزراعات ذات العائد الاقتصادي الكبير لرب الأسرة ومنها الطماطم والفلفل والكرنب والفول الأخضر ونباتات الزينة.

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