تسجيل 141 إصابة جديدة بكورونا في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 40 ألفًا و510 إصابات.وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن 34 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 33 ألفًا و824 متعافٍ، بينما توفي شخصان لتصل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى ألف و501 إصابة.وسجلت العاصمة كابول 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد، في حين سجل إقليم هيرات 105 إصابات و2 في قندهار، كما تم تسجيل 8 إصابات في بلخ، وإصابتين في باكتيا، و8 في تخار، وإصابة واحدة في باميان، و7 حالات في قندوز، وإصابتين في زابل.