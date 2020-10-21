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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح شاطئ روميل السياحى بمطروح بعد إعادة تطويره (فيديو)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:15 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء شريف معوض قائد المنطقة الغربية العسكرية، اليوم الأربعاء، أعمال إعادة تطوير شاطئ روميل بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بشهرته العالمية، ضمن خطة للارتقاء بعدد من الشواطئ بشكل يليق بمكانة المحافظة السياحية، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر بحضور اللواء أشرف مصطفى السكرتير العام للمحافظة ووكيل إسكان مطروح ورئيس مدينة مطروح وعدد من مديري المديريات.

وتم إعادة تطوير الكافتيريات ودورات المياه واللاند سكيب وإضافة مساحات خضراء ليكون الشكل الجمالي على هيئة شعار المحافظة (الغزالة)، بالإضافة إلى لسان سياحي يمر أسفله فتحات للتغيير والتجديد المستمر لمياه البحيرة مع اتصالها بمياه البحر بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون جنيه.

وبعد تطوير مركز كليوباترا الترفيهي وإنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي وملعب كرة قدم خماسي وصالة الجيم وقاعة للمناسبات والمؤتمرات قام محافظ مطروح وقائد المنطقة بافتتاح تلك المنطقة لتصبح متنفس لأهالي المحافظة.

وقدم كورال مدرسة الروضة الخاصة عددا من الأغاني الوطنية احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد بالإضافة إلى عدد من العروض الرياضية.

وبعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى قام محافظ مطروح وقائد المنطقة بافتتاح ممشى مصر بطريق كورنيش الأبيض الجديد كمحور سياحي واستثماري جديد بطول نحو 8.5 كم يربط من طريق كليوباترا حتى منطقة الأبيض كطريق مزدوج باتساع 32 مترا، يتكون من أرصفة مشاة وممر دراجات وممر إعلانات وجزيرة وسطى بها كافتيريات وانتظار سيارات ممتد به كافة المرافق والبنية التحتية من توصيل شبكة كهرباء وتركيب اعمدة إنارة ديكورية وصرف أمطار وارصفة وبلدورات وكراسي الاستراحات لتكون منطقة جذب سياحي جديدة بمطروح.

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