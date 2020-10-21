السعودية والمجر تبحثان القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية السعودي، اليوم الأربعاء، مع بيتر سيارتو، وزير الشئون الخارجية والتجارة المجري والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.