دندراوى الهوارى عن منع فاطمة سيد أحمد من اجتماع «هيكل»: «عيب»

أكد دندراوي الهواري، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة اليوم السابع، أنه ‏لا يليق، بوزير الإعلام، أسامة هيكل، أن يعطى أوامره لأمن الوزارة، بمنع دخول فاطمة سيد أحمد، القيمة الصحفية الكبيرة، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، للمشاركة فى حوار، هو الذى دعا إليه.وتساءل: ‏كيف لوزير، يدعو لحوار، ثم يفشل، فشلا مريعا، فى تنظيمه..؟، معلقًا «عيب، ولا يصح مطلقا، ما فعله الوزير».وأعلن تضامنه مع الأستاذة القديرة، فاطمة سيد أحمد، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك وقفة قوية حيال ما يفعله وزير الإعلام، من تشويه وتدمير لصناعة الإعلام فى مصر.