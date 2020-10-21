مصنع روسي يبتكر جهازًا لتطهير الهواء من كورونا

ابتكر مهندسون يعملون في مصنع يقع في مدينة رامينسكويه بالعاصمة الروسية موسكو، جهازًا فريدًا لتطهير الهواء وتنقيته من فيروس كورونا المستجد.ويستطيع الجهاز المبتكر الذي يحمل اسم "تيوكرافت" أن يكافح فيروس كورونا المستجد، إذ أثبتت الأبحاث فعاليته في الحماية من الميكروبات والفيروسات بما فيها الفيروس المستجد، ولا يوجد له مثيل في روسيا وباقي العالم ويمكن استخدامه للحماية من الفيروسات في المنازل والمستشفيات والمدارس والمواصلات والمنشآت الرياضية وغيرها من المنشآت، ويمكن أن يعمل الجهاز لمدة تصل إلى 40 ألف ساعة متواصلة بدون تبديل المرشحات.