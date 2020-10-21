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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

يوسف أيوب: أسامة هيكل طرد الصحفيين من مقر وزارة الإعلام

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:04 م
يوسف أيوب
يوسف أيوب
محمد جعفر
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قال الكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير صوت الأمة، إنه استجاب لدعوة أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، وقرر مع دندراوى الهوارى، ومحمد الدسوقى رشدى، ممثلين عن صحيفتى "اليوم السابع"، و"صوت الأمة"، حضور الاجتماع الذى دعا إليه الوزير لرؤساء التحرير والإعلاميين.

وأضاف: "لكن بمجرد وصولنا إلى مقر الوزارة علمنا بما حدث مع فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، بمنعها من دخول مبنى الوزارة وحضور الاجتماع، وهو موقف غريب وغير مبرر من الوزير مع قامة صحفية كبيرة فى حجم الأستاذة فاطمة".

واختتم: "لذلك قررنا الانسحاب من الاجتماع تضامنا مع الأستاذة فاطمة، واعتراضا على هذه المعاملة غير اللائقة من جانب وزير، من المفترض أن من ضمن اختصاصاته التعامل مع الصحفيين والإعلاميين بشكل يليق بهم، وليس طردهم ومنعهم من دخول الوزارة".

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