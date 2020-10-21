محمد الدسوقي رشدي: أسامة هيكل فشل في تنظيم حواره مع الصحفيين

قال الكاتب الصحفي محمد الدسوقي رشدي، إن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، فشل في دعوته للحوار مع الإعلاميين والصحفيين.وأضاف: "كغيرى من أبناء المهنة تابعت تصريحات السيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، للوهلة الأولى، تصورت أن فبركة إخوانية حدثت، فكيف يقول وزير الإعلام مثل تلك التصريحات بهذا الشكل العام، دون استناد لحقائق أو توثيق رسمي، ودون أن يضع في اعتباره حالة المواجهة التي يخوضها الإعلام المصرى أمام مليارات الإعلام الإخوانى المدعوم قطريًا وتركيًا، ثم كانت الصدمة فتصريحات أسامة هيكل صادرة عنه، ولم تمسسها يد الفبركة بسوء".وأضاف: "ثم تضخمت الصدمة وأنا أتابع ردود فعل أسامة هيكل على انتقادات الزملاء لتصريحاته، متسائلا: كيف لمن يجلس على مقعد وزارة الدولة لشئون الإعلام أن يضيق صدره بما يصدر عن الإعلام نقدًا أو عتابًا أو إيضاحًا للحقائق؟".وعلق: "هذا رجل لا يفهم مهمته، بالضبط كما لم يفهم تصريحاته التي أطلقها دون تفكير أو دراسة أو توثيق ميعنا بها إعلام الجماعة الإرهابية في حربها ضد مصر وإعلامها".وتابع: "ثم حان موعد جديد للدهشة حينما فشل أسامة هيكل في تنظيم دعوته للحوار مع أهل المهنة من الصحفيين والإعلاميين، معلقا: فشل يجر فشل.. وذلك تعبير عن شخص يفتقد للرؤية".وأشار إلى أنه عندما ذهب المدعوون للحوار ممثلين لصحفهم اكتشفوا أن مهزلة تمت على أبواب الوزارة بسبب منع عدد من الصحفيين من الدخول مثل الأستاذة فاطمة سيد أحمد وهى زميلة سابقة لأسامة هيكل وعضو الهيئة الوطنية وتسببت إجراءات الأمن في منع وتأخير دخول أخرين.واختتم: كان واجبًا أن نتخذ الموقف أنا وزملائى وننسحب بعيدًا عن تلك المهزلة، اعتراضًا على سوء التنظيم واحترامًا وإجلالا للزميلة الأستاذة فاطمة سيد أحمد واعتراضًا لما حدث معها، ولإيمانى الشديد بأن من فشل في تنظيم دعوة للحوار هو بالتأكيد سيفشل في إدارة الإعلام القائم بالأساس على ضرورة وجود منهج وتنظيم وحوار.