رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد الدسوقي رشدي: أسامة هيكل فشل في تنظيم حواره مع الصحفيين

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:53 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
محمد جعفر
طباعة
قال الكاتب الصحفي محمد الدسوقي رشدي، إن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، فشل في دعوته للحوار مع الإعلاميين والصحفيين.

وأضاف: "كغيرى من أبناء المهنة تابعت تصريحات السيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، للوهلة الأولى، تصورت أن فبركة إخوانية حدثت، فكيف يقول وزير الإعلام مثل تلك التصريحات بهذا الشكل العام، دون استناد لحقائق أو توثيق رسمي، ودون أن يضع في اعتباره حالة المواجهة التي يخوضها الإعلام المصرى أمام مليارات الإعلام الإخوانى المدعوم قطريًا وتركيًا، ثم كانت الصدمة فتصريحات أسامة هيكل صادرة عنه، ولم تمسسها يد الفبركة بسوء".

وأضاف: "ثم تضخمت الصدمة وأنا أتابع ردود فعل أسامة هيكل على انتقادات الزملاء لتصريحاته، متسائلا: كيف لمن يجلس على مقعد وزارة الدولة لشئون الإعلام أن يضيق صدره بما يصدر عن الإعلام نقدًا أو عتابًا أو إيضاحًا للحقائق؟".

وعلق: "هذا رجل لا يفهم مهمته، بالضبط كما لم يفهم تصريحاته التي أطلقها دون تفكير أو دراسة أو توثيق ميعنا بها إعلام الجماعة الإرهابية في حربها ضد مصر وإعلامها".

وتابع: "ثم حان موعد جديد للدهشة حينما فشل أسامة هيكل في تنظيم دعوته للحوار مع أهل المهنة من الصحفيين والإعلاميين، معلقا: فشل يجر فشل.. وذلك تعبير عن شخص يفتقد للرؤية".

وأشار إلى أنه عندما ذهب المدعوون للحوار ممثلين لصحفهم اكتشفوا أن مهزلة تمت على أبواب الوزارة بسبب منع عدد من الصحفيين من الدخول مثل الأستاذة فاطمة سيد أحمد وهى زميلة سابقة لأسامة هيكل وعضو الهيئة الوطنية وتسببت إجراءات الأمن في منع وتأخير دخول أخرين.

واختتم: كان واجبًا أن نتخذ الموقف أنا وزملائى وننسحب بعيدًا عن تلك المهزلة، اعتراضًا على سوء التنظيم واحترامًا وإجلالا للزميلة الأستاذة فاطمة سيد أحمد واعتراضًا لما حدث معها، ولإيمانى الشديد بأن من فشل في تنظيم دعوة للحوار هو بالتأكيد سيفشل في إدارة الإعلام القائم بالأساس على ضرورة وجود منهج وتنظيم وحوار.

موضوعات متعلقة

السيسى يؤكد سعى مصر لمزيد من المشروعات مع قبرص واليونان

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

موعد انتخابات مجلس النواب 2020 فى الخارج والداخل بالمرحلة الأولى

تردد القنوات التعليمية ابتدائي وموعد بث البرامج والإعادة الأولى والثانية

الصور

image description

محافظ دمياط تزور شط جريبة بعد طلب الأهالي للمرة الثانية

image description

طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل بحث بمؤتمر للجمعية الأمريكية لطب التكاثر

image description

في ذكرى أكتوبر.. تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بأسيوط

image description

رياح شديدة تجتاح دمياط

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

«المالية» تعلن حزمة زيادات في رواتب المعلمين

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

الأرصاد الجوية.. هاشتاج يتصدر تويتر للسخرية من عدم توافق التوقعات مع الطقس

موعد المولد النبوي 2020.. تاريخه بالميلادي

دراسات عالمية: المدارس تلعب دورًا محدودًا في انتشار كورونا

نيوزويك: كورونا زاد أرباح أثرياء أمريكا 931 مليار وحاصر الفقراء

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

صدور ديوان «عشاق عروس البحر» لـ محمد مصطفى عزوز

اليوم.. أولى سلسلة ندوات «تواصل» بالأعلى للثقافة

كيف هرب أنيس منصور من الكتابة عن أحداث سياسية ولجأ إلى الفضاء؟

«الطوق والأسورة» على مسرح الطليعة غدا