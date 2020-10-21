زيادة إصابات كورونا في أمريكا لـ8.27 مليون

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.7 % خلال الساعات الأربع والعشرين، حتى الساعة 06:36 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8.27 مليون حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني مساوية لمتوسط الزيادة اليومية على مدار الأسبوع الماضي، والتي كانت 0.7 % وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، بواقع 884 ألفا و739 حالة، بزيادة نسبتها 0.5% عن نفس الوقت أمس.وشهدت ولاية مونتانا زيادة بنسبة 3 % في الإصابات عن نفس الفترة، أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 24 ألفا و93، وسجلت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة، بواقع 84 حالة وفاة.