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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تسجل 732 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:55 م
ماليزيا كورونا
ماليزيا كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأربعاء، تسجيل 732 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 22 ألفا و957 حالة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام بشأن تطورات تفشي فيروس "كورونا" نقلتها وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"، إن من بين الإصابات الجديدة 724 حالة عدوى محلية، و8 حالات قادمة من الخارج.

وأفاد عبدالله بأن عدد الحالات المتلقية للعلاج حاليًا يبلغ 7827 حالة، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة حتى هذه اللحظة 199 حالة، موضحًا أن عدد الحالات المتعافية الجديدة بلغ 580 حالة ليصبح إجمالي عددها 14 ألفا و931 حالة.

وتشهد ماليزيا منذ مطلع أكتوبر الجاري الموجة الثالثة من إصابات فيروس كورونا، ما دفع السلطات إلى إعادة فرض إجراءات "تقييد الحركة المشروط" في العاصمة كوالالمبور وولايات أخرى لكبح انتشار الفيروس

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