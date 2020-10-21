النمسا تخصص مساعدات لدول بإفريقيا والبلقان والقوقاز لمواجهة كورونا

خصصت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، 12 مليون يورو من صندوق الكوارث الخارجية، للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية أن المبلغ سوف يوجه للمنظمات غير الحكومية لدعم برامج التنمية في إفريقيا، وغرب البلقان، وجنوب القوقاز، مشيرا إلى أن وباء فيروس كورونا المستجد يشكل تحديات هائلة للمجتمع الدولي، وأن آثاره ملحوظة بشكل خاص على الناس في البلدان النامية بسبب الأوضاع الهشة.ولفت البيان إلى أن أولئك الذين اضطروا إلى الاعتماد على المساعدة الإنسانية قبل اندلاع الوباء بسبب الصراع والحروب والكوارث الطبيعية هم الآن الأكثر تضررا، موضحا أن تقديم 12 مليون يورو من صندوق الكوارث الخارجية يعد أكبر دفعة من المساعدات في تاريخ صندوق الكوارث الأجنبية.وحذر من أنه ما لم يسيطر العالم على الجائحة فلن نتمكن من العودة إلى الوضع الطبيعي، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام الـ12 مليون يورو لدعم برامج المنظمات غير الحكومية النمساوية في جنوب وشرق إفريقيا (4 ملايين يورو لكل منهما)، وفي غرب البلقان وجنوب القوقاز (2 مليون يورو لكل منهما)، بهدف تحسين الوضع المعيشي في الموقع في ظل ظروف الوباء.