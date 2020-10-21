ضبط مقاهي تقدم الشيشة لروادها بشرق الإسكندرية

تمكن حى المنتزه ثان شرق بمحافظة الإسكندرية، من ضبط 2 مقهى يقدمان الشيشة للرواد بما يخالف الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وشن حي ثان المنتزه، حملة مكبرة تحت قيادة اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، للمرور على المقاهي المتواجدة بنطاق الحي للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومواعيد الإغلاق المحددة.وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وضبط كافيه بشارع 45 بحرى، وآخر بطريق المعمورة من مزلقان البحرية، نظرا لكونها تعمل بما يخالف قرار رئاسة مجلس الوزراء، من خلال تقديم الشيش للرواد، حيث تم التحفظ على الشيش المضبوطة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة .جاء ذلك بحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي من إشغال الطريق ورخص المحلات، ويجري مواصلة الحملات ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.