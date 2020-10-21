سلطنة عمان تنهي حظر التجول الليلي في 24 أكتوبر

قالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، إن السلطنة ستنهي حظر التجول الليلي في 24 أكتوبر حتى ينخفض عدد إصابات كورونا في البلاد، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز".وأعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس "كورونا" بلغ 111484 إصابة، والوفيات 1137 بنسبة 1%، والمتعافين 97367، لتصل نسبة الشفاء إلى 3. 87%.وذكرت الوزارة، في بيان نشرته وكالة أنباء عُمان، اليوم، أن عدد الحالات بداخل المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 47 حالة، ليصل الإجمالي إلى 480، وفي العناية المركزة 198 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.