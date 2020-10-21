كندا: إصابات كورونا تصل إلى 206 آلاف و349 والوفيات 9849

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا إلى 206 آلاف و349 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت تورنتو، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 9849، وتعافى من مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس 174 ألفا و514 من المصابين حتى الآن.وأعلنت كندا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل 38 أسبوعا.