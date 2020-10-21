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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط تنهي استعداداتها لانتخابات النواب

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:31 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن جميع مراكز وأحياء المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة لإجراء انتخابات مجلس النواب والمقرر عقدها يومي السبت والأحد القادمين 24 و25 أكتوبر الجاري، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا من خلال تطهير كافة اللجان الانتخابية وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين خلال عملية التصويت، مشيرًا إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 496 مركزا انتخابيا يضم 15 لجنة عامة و636 لجنة فرعية موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا، بالإضافة لمدينة أسيوط الجديدة لاستقبال 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب. 

وأكد محافظ أسيوط، على انعقاد وتفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات لمتابعة الأحداث أولًا بأول وتلقي الشكاوى والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للمقار الانتخابية واللجان العامة والفرعية، قبل إجراء الانتخابات، مع استمرار عمليات التعقيم قبل وعقب انتهاء التصويت.

وكلف رؤساء المراكز والمدن بالمرور على كافة المراكز الانتخابية، للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الإشغالات والقمامة من أمام مراكز ومقرات اللجان الانتخابية، وتوفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بكافة المراكز الانتخابية وعدد كاف من المقاعد لاحتواء كافة المواطنين، مع التقيد بمسافات آمنة والتباعد الاجتماعي أمام مراكز الاقتراع ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين، وذلك في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا. 

كما وجه المحافظ، مسئولي مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي بتفعيل خطط الطوارئ مع جاهزية جميع المرافق العامة والخدمية مثل الإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز، فضلًا عن إدارات الحماية المدنية والمرور ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية، وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي، لافتًا إلى أن مهمة الأجهزة التنفيذية هي مهمة تنظيمية لتوفير المناخ الآمن وسبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم والقائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.‪ ‬

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