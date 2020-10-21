الصين تمنح دولًا «بعينها» أولوية الحصول على لقاح كورونا

منحت الصين كلا من ماليزيا وتايلاند وكمبوديا وإندونيسيا أولوية الحصول على لقاح كورونا، ووعدت بتوصيل لقاحها ضد كورونا إلى بلدان في مختلف أنحاء آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث تسعى بكين إلى استخدام اللقاح كأداة جديدة لتعزيز علاقاتها مع الدول.وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن الصين اختارت ماليزيا وتايلاند وكمبوديا وإندونيسيا ضمن الدول التي ستمنح لها الأولولية في الحصول على اللقاح الصيني، وأشارت إلى أن الصين وعدت بـ"الوصول التفضيلي للقاح إلى أبعد من آسيا.. وذلك في القارة الإفريقية بأكملها".كما تعهدت بكين بتقديم قرض بمليار دولار لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتمويل مشترياتها من اللقاح.وتخوض 4 لقاحات صينية حاليا تجارب المرحلة الثالثة، التي تهدف إلى ضمان "السلامة والفعالية" قبل الموافقة على الاستخدام.من جهته، أكد هوانج يان تشونج، من مجلس العلاقات الخارجية في الصين، أن بكين "مصممة على أن تنجح دبلوماسية اللقاح، لتعزيز نفوذها في الدول التي أهملتها أمريكا".من جهته، أوضح تشاو شينج، المسئول بوزارة الخارجية الصينية، أن الهدف هو "التعاون لتسريع تسليم اللقاحات للدول النامية، وهذه هي الصين كونها قوة عظمى مسئولة".