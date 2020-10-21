عالم أزهري: فكر المتطرفين نتج عن فهم خاطئ لنصوص القرآن والسنة

قال الدكتور نبيل السمالوطي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، إن التطرف الفكري الذي تتبناه الجماعات المتطرفة نتج عن الفهم الخاطيئ لنصوص القرآن والسنة مستهدفًا هدم الأسر والمجتمعات، وأشار إلي أنَّ الدين الإسلامي الحنيف يوليّ إهتمامًا بالعقل، والقلب والوجدان، وصولًا لحياة سليمة بعيدة عن الفكر المتطرف.جاء ذلك خلال محاضرة "الأبعاد الاجتماعية والثقافية للدعاة"، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لعدد من أئمة ودعاة ألبانيا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".‌ وأضاف أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، أنه علينا الاهتمام بالشباب بشكل مباشر لأنهم أكثر عرضة للاستقطاب من قبل الجماعات المتطرفة، مع ضرورة التعرف علي الظروف النفسية والاجتماعية والثقافية للمخاطبين منهم، حتى يتم توجيههم بطريقة سليمة تتناسب مع حالهم، ليصبحوا قادرين علي الإسهام في بناء مجتمعاتهم، وصناعة مستقبله والمشاركة في النهوض به.وأشار "السمالوطي"، إلي ضرورة مواجهة خطورة انتشار التجنيد الإلكتروني للجماعات المنحرفة لبعض الشباب، وطالب الدعاة بضرورة تصحيح تلك الأخطاء التى تروجها الجماعات الإرهابية من خلال نشر الشائعات والأفكار الزائفة، تحت مظلة إسلامية مغلوطة حول مفاهيم عدة مثل الجهاد والحاكمية والخلافة وغيرها.تأتي المحاضرة في إطار خطة المنظمة للتواصل مع الأزهريين في جميع أنحاء العالم، لتوضيح منهج الأزهر الشريف ومحاربة الفكر المتطرف.