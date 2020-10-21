التشيك تشدد القيود لمواجهة تزايد الإصابة بكورونا

فرضت التشيك، اليوم الأربعاء، المزيد من القيود؛ بهدف مواجهة الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في البلاد.وقال وزير الصحة، رومان بريمولا، حسبما نقل راديو "براج" الدولي، إنه سيتم منع التعامل غير الضروري بين الأفراد والسماح لهم فقط بالذهاب إلى العمل، والخروج لشراء الأغراض الأساسية، والقيام بالزيارات العائلية الضرورية، متابعا أن الإجراءات تشمل أيضا إغلاق كافة المحال والأنشطة التجارية الصغيرة باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات، وأنه سيسمح للمواطنين بزيارة المناطق الريفية والحدائق صحبة شخص واحد فقط، مع الالتزام بارتداء الكمامات.من جانبه، صرح رئيس الوزراء، أندريه بابيش، بأن القرارات تهدف إلى منع انهيار النظام الصحي في البلاد، مشيرا إلى أن القرارات تدخل حيز التنفيذ بدءا من الغد الخميس، وتستمر حتى 3 من نوفمبر المقبل على الأقل.يشار إلى أن التشيك سجلت، اليوم، 11984 إصابة جديدة، ويبلغ إجمالي الإصابات 113219 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1619 حالة.