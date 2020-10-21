غزة تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الطوارئ في محافظة غزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19".وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة بغزة، في صباح اليوم، عن تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في قطاع غزة، بأنه تم إجراء 1774 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 134 إصابة جديدة.