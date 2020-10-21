شوقي: المنظمات الدولية تشيد بتجربة مصر التعليمية في ظل كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نجاح مصر في إدارة العملية التعليمية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، حاز علي تقدير دولي كبير جدًا.وأوضح وزير التعليم، في تصريحات صحفية، أنه مثّل مصر في العديد من المؤتمرات الدولية تمت إدارتها من قبل منظمات اليونسكو، واليونيسيف، والبنك الدولي، ومنظمة الإيسيسكو وجهات أخرى، وحازت تجربة تطوير التعليم في مصر بالتقدير.وأشار "شوقي" إلى أن منظمة اليونسكو تعتبر التجربة المصرية مثالًا يحتذى به حول العالم، وتقدمه للدول الأعضاء للاستفادة منه، كما حازت التجربة المصرية لتطوير التعليم على إشادة كبيرة من البنك الدولي، واليونيسيف، وبناءً عليه تمت دعوتي كوزير التعليم المصري لقيادة مجموعات دولية فيما يتعلق باستمرار التعليم أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك تقديم وتوضيح الخبرة المصرية في تطوير التعليم، وتطوير المناهج ونظم التقييم الجديدة والاختبارات الإلكترونية.وأعرب وزير التعليم عن سعادته البالغة في اختياره كمتحدث في الاجتماع الوزاري لمنظمة اليونسكو، قائلا: "هذا ليس منصب وإنما مشاركة دولية لرفع التصنيف المصري في التعليم، والذي تحسن بشكل كبير بسبب الجهود المبذولة خلال قرابة الأربع سنوات".وكان مجلس الوزراء قد هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد اختياره لمنصب المتحدث الأفضل في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وتقدم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الوزاري للحكومة، اليوم الأربعاء، بتقديم التهنئة لوزير التعليم علي اختياره للمنصب.