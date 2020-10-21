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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدًا.. «مصر للطيران» تنقل 5600 راكب إلى القاهرة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:23 م
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تُسيّر مصر للطيران، غدًا الخميس، 47 رحلة جوية إلى مدن وعواصم عربية وعالمية تنقل خلالها 5600 راكب.

وذكر بيان صادر عن وزارة الطيران، الأربعاء، أن الرحلات الجوية التي تسيّرها الشركة تتجه إلى كل من: (أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، ندچمينا، الخرطوم، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، تونس، البحرين، نيويورك، تورنتو، جوانزو، القصيم، الدمام، الرياض، المدينة المنورة، جدة، أكرا، لاجوس، أبوجا، موسكو، بغداد، مسقط، چوهانسبرج، وعنتيبي).

وأضاف البيان أنه سيتم، أيضًا، تسيير 9 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي.​

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