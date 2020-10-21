تفاصيل إجبار طفلة على ارتداء الحجاب فى مدرسة بالشرقية

أثارت واقعة إجبار فتاة على ارتداء الحجاب في إحدى مدارس بلبيس في الزقازيق الجدل بين مؤيد ومعارض، كما أثارت حفيظة الجمعيات النسوية، وذلك بعدما أعلنت لمياء لطفي، والدة الطالبة "ريم"، تفاصيل الواقعة عبر السوشيال ميديا.نشرت والدة الطفلة عبر موقع "فيسبوك" منشورًا قالت خلاله: "قالوا للبنت نصًا (مش هندخلك المدرسة) تهديد طفلة بمنعها من دخول المدرسة لأنها بدون حجاب مش إرهاب؟ هل المدارس الحكومية والتجريبية ملكية، خاصة للمعلمين والإداريين، ينفع يمنعوا الطلاب من دخول المدرسة؟".بعد تداول المنشور الذي تضامن معه مدافعات عن حقوق النساء، لا سيما أن السيدة لمياء لديها نشاط في هذا الشأن، انتقد العديد من المُعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تلك السلوكيات التي تفرض على الفتيات زي ديني بعينه، ونشر البعض مواقف مشابهة على هاشتاج "الإجبار على الحجاب في المدارس".وسردت "لمياء" تفاصيل الواقعة قائلة: "بنتى طفلة عندها 13 سنة فى الصف الأول الإعدادى اتعمل عليها حفلة فى المدرسة من 3 مدرسات قدموا لها 4 رسايل مهمة، إن الحجاب جزء من الزي المدرسي، تلبسه فى المدرسة وبره المدرسة عادي، مش هندخلك المدرسة من غيره، ماما مش موافقة مش مشكلتنا حلي مشكلتك مع أمك".وتابعت السيدة: "الرسايل دى بتعكس المأساة اللى إحنا عايشنها فى مدارسنا إننا نكدب بخصوص الزى المدرسى، ونتكاتر على طفلة، ونرهبها ونهددها، وأوهمها إن فيه مشكلة بينها وبين أمها، ونعم التربية والتعليم".وتقدمت السيدة لمياء بشكوى إلى مدير المدرسة وقدم اعتذاره وتأكيده على حق "ريم" فى الحضور للمدرسة دون غطاء للرأس، وأن غطاء الرأس ليس جزءً من الزى المدرسى واستلم الشكوى، ووقع بالاستلام، وفى انتظار تحريك الشكوى، لكنها أعلنت منذ قليل عن تلقيها تهديدات بتقديم بلاغات كيدية ضدها من مدرسين وأولياء أمور.وقالت نيفين عبيد، رئيس مؤسسة المرأة الجديدة، في تصريح لـ"الدستور" إن المؤسسة ستتبع كل الإجراءات القانونية لوقف هذه الانتهاكات التي تمثل تحديًا صارخًا لحرية الأفراد والأطفال في تلقي التعليم دون تمييز.