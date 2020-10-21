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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بكين: سعي واشنطن لتحويل الصين إلى خصم خطأ استراتيجي خطير

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:11 م
تشاو لي جيان
تشاو لي جيان
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أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحويل الصين إلى خصم يشكل خطأ استراتيجيا خطيرا.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "تشاو لي جيان"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على اقتراح وزير الدفاع الأمريكي، مبادرة لتعزيز وتوسيع نظام التحالف مع الديمقراطيات ذات التفكير المماثل للتعامل مع الصين وروسيا، والتي تتمثل في زيادة مبيعات الأسلحة، ومساعدة الحلفاء على تحسين قدراتهم الدفاعية، ودعم صناعة الدفاع الأمريكية في الاستجابة للمنافسة من الصين وروسيا.

وقال جيان: "أكدت الصين مرارا أنها ليس لديها أي نية لتحدي أي شخص أو استبداله، ما يهم الصين أكثر هو تحسين رفاهية شعبها، وأكثر ما تتطلع إليه هو السلام والاستقرار العالميين.. إن سعي الولايات المتحدة إلى تحويل الصين إلى خصم يشكل خطأ استراتيجيا خطيرا، وهي تستثمر مواردها الاستراتيجية الخاصة في الاتجاه الخاطئ".

واعتبر جيان، أن ذلك "لا يساعد الصين والولايات المتحدة على تعزيز الثقة والتعاون المتبادلين، كما أنه لا يساعد على الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين".

وأضاف جيان: "نحث بعض الساسة الأمريكيين على التخلي عن عقلية الحرب الباردة، ومفهوم لعبة المحصلة الصفرية، وانتهاج رؤية موضوعية وعقلانية للعلاقات الصينية- الأمريكية، والعلاقات الصينية الروسية، ولقاء الصين في منتصف الطريق، ودفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى العودة للتنسيق والتعاون والاستقرار على المسار الصحيح".

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