افتتاح طريق الرميلة والشهيد العشيبي في مطروح (فيديو)

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء شريف معوض، قائد المنطقة الغربية العسكرية، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير وتوسعة طريق الرميلة لربط الطريق الدولى مطروح الإسكندرية بشارع علم الروم بالمدخل الشرقي لمدينة مرسى مطروح بطول 7،2 كيلو متر مزدوج بعرض 25 مترا، وذلك احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، بحضور اللواء أشرف مصطفى السكرتير العام للمحافظة ووكيل إسكان مطروح ورئيس مدينة مطروح، وعدد من مديري المديريات.جاء ذلك لتيسير الحركة المرورية، وفتح طريق آخر بديل لشارع الإسكندرية لدخول الشواطئ وفتح شواطئ جديدة على طول الطريق، كما تم تطوير الجزيرة الوسطى وتركيب أعمدة إنارة جديدة بكابلات أرضية.كما افتتح محافظ مطروح وقائد المنطقة الغربية محور طريق الشهيد مفتاح العشيبى لمسافة 3،2 كيلو متر طريق مزدوج، كمحور مروري جديد ييسر حركة السير وتخفيف التكدس على طريق عجيبة، ويقلل الزمن للوصول إلى داخل المدينة خاصة بموسم الصيف السياحي.واستمع محافظ مطروح وقائد المنطقة لشرح من اللواء ماجد البري، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية، عن تطوير الطرق، مؤكدا أن الشركات المنفذة هي من أبناء محافظة مطروح.