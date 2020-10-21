رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بسبب الديون.. تركيا تتنازل عن ميناء أنطاليا لقطر

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:44 م
ميناء أنطاليا
ميناء أنطاليا
مروة عنبر
طباعة
مقابل 140 مليون دولار، وافقت شركة "جلوبال بورت" التركية القابضة، التابعة لشركة جلوبال إنفيستميت، على بيع حق انتفاع ميناء أنطاليا لشركة كوتريمينال ويل القطرية.

ومن المقرر أن ينتهي حق انتفاع شركة جلوبال بورت بالميناء في أغسطس 2028، بعدما قدمته كضمان للبورصة الإنجليزية، لرغبتها في اقتراض 250 يوروبوند، وهى سندات اليورو التي تلجأ لها الشركات لتمويل مشاريعها، وفقًا لموقع "سوزجو" التركى.

وأشارت الشركة إلى أنها تخطط لسداد جزء من سندات اليورو البالغة 250 مليون دولار في نوفمبر 2021، بعد بيع حق الانتفاع للشركة القطرية، وفقًا لموقع "تركيا الآن".

وحقق ميناء أنطاليا، الذي يحتل موقعًا مهمًا بين الأسواق العالمية، بما في ذلك آسيا والشرق الأوسط، ويعتبر أكبر ميناء منظم على الساحل بحوالي 700 ميل بحري بين إزمير ومرسين، إيرادات بلغت 47.5 مليون دولار في العام الماضي.

كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 1500 سفينة، و4 ملايين طن من البضائع العامة والسائبة، و350 ألف حاوية.

ويعد حق الانتفاع الذى اشترته قطر لميناء أنطاليا ليس الاستثمار الأول لها في تركيا، ففي وقت سابق اشترت مجموعة قنوات بين القطرية، التي تمتلك قناة الجزيرة، قناة ديجي ترك.

كما اشترت والدة أمير قطر الشيخة موزة 44 فدانًا مطلة على قناة إسطنبول المزمع إنشاؤها، إذ وافقت السلطات التركية على خطط تطوير وتنفيذ المدينة الجديدة حول القناة.

كما استأجرت قطر مصنع باليت للدبابات، التابع للجيش التركي، بقيمة 50 مليون دولار، ومنحوا وقتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكبر رشوة في تاريخ السياسة، وهي أغلى 7 طائرات في العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«حق الغلابة».. أهم 9 مؤشرات عن منظومة الدعم الجديدة

«المالية» تعلن حزمة زيادات في رواتب المعلمين

السلطات المغربية تمنع «الرجاء» من السفر للقاهرة

لليوم الثاني.. فيديو الراقصة البرازيلية لورديانا يتصدر مؤشرات البحث فى جوجل

الصور

image description

محافظ دمياط تزور شط جريبة بعد طلب الأهالي للمرة الثانية

image description

طبيب مصري يفوز بجائزة أفضل بحث بمؤتمر للجمعية الأمريكية لطب التكاثر

image description

في ذكرى أكتوبر.. تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بأسيوط

image description

رياح شديدة تجتاح دمياط

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

«المالية» تعلن حزمة زيادات في رواتب المعلمين

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

الأرصاد الجوية.. هاشتاج يتصدر تويتر للسخرية من عدم توافق التوقعات مع الطقس

موعد المولد النبوي 2020.. تاريخه بالميلادي

دراسات عالمية: المدارس تلعب دورًا محدودًا في انتشار كورونا

نيوزويك: كورونا زاد أرباح أثرياء أمريكا 931 مليار وحاصر الفقراء

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

صدور ديوان «عشاق عروس البحر» لـ محمد مصطفى عزوز

اليوم.. أولى سلسلة ندوات «تواصل» بالأعلى للثقافة

كيف هرب أنيس منصور من الكتابة عن أحداث سياسية ولجأ إلى الفضاء؟

«الطوق والأسورة» على مسرح الطليعة غدا