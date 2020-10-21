بسبب الديون.. تركيا تتنازل عن ميناء أنطاليا لقطر

مقابل 140 مليون دولار، وافقت شركة "جلوبال بورت" التركية القابضة، التابعة لشركة جلوبال إنفيستميت، على بيع حق انتفاع ميناء أنطاليا لشركة كوتريمينال ويل القطرية.ومن المقرر أن ينتهي حق انتفاع شركة جلوبال بورت بالميناء في أغسطس 2028، بعدما قدمته كضمان للبورصة الإنجليزية، لرغبتها في اقتراض 250 يوروبوند، وهى سندات اليورو التي تلجأ لها الشركات لتمويل مشاريعها، وفقًا لموقع "سوزجو" التركى.وأشارت الشركة إلى أنها تخطط لسداد جزء من سندات اليورو البالغة 250 مليون دولار في نوفمبر 2021، بعد بيع حق الانتفاع للشركة القطرية، وفقًا لموقع "تركيا الآن".وحقق ميناء أنطاليا، الذي يحتل موقعًا مهمًا بين الأسواق العالمية، بما في ذلك آسيا والشرق الأوسط، ويعتبر أكبر ميناء منظم على الساحل بحوالي 700 ميل بحري بين إزمير ومرسين، إيرادات بلغت 47.5 مليون دولار في العام الماضي.كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 1500 سفينة، و4 ملايين طن من البضائع العامة والسائبة، و350 ألف حاوية.ويعد حق الانتفاع الذى اشترته قطر لميناء أنطاليا ليس الاستثمار الأول لها في تركيا، ففي وقت سابق اشترت مجموعة قنوات بين القطرية، التي تمتلك قناة الجزيرة، قناة ديجي ترك.كما اشترت والدة أمير قطر الشيخة موزة 44 فدانًا مطلة على قناة إسطنبول المزمع إنشاؤها، إذ وافقت السلطات التركية على خطط تطوير وتنفيذ المدينة الجديدة حول القناة.كما استأجرت قطر مصنع باليت للدبابات، التابع للجيش التركي، بقيمة 50 مليون دولار، ومنحوا وقتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكبر رشوة في تاريخ السياسة، وهي أغلى 7 طائرات في العالم.