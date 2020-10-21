تأجيل محاكمة موظفة اختلست 103 آلاف جنيه من نقابة أطباء الأسنان

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، تأجيل محاكمة متهمة باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان لجلسة 20 ديسمبر المقبل، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدي طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبدالمنعم.وأسندت النيابة للمتهمة "ر. م" وآخرين تهمة اختلاس أموال وجدت فى حيازتهم بسبب وظيفتهم، بأن اختلاسا البضائع عهدتهم المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 آلاف و738 جنيهًا لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهما، إلا أنها استولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق، كما زور المتهمون محررات رسمية بالاشتراك مع آخر مجهول وهى "فواتير بيع البضائع" بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.