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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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«المالية» تعلن حزمة زيادات في رواتب المعلمين
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:15 م
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أعلن وزير المالية محمد معيط، عن حزمة من الزيادات لرواتب المعلمين، عن طريق رفع بدل معلم وحافز الأداء ومنحة الامتحانات النقل، وحافز إدارة مدرسية.
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