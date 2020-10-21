معهد المشورة بالمعادي يطلق دورة «تربية الأبناء» السبت

يطلق معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي، مساء السبت المقبل، دورة جديدة بعنوان "تربية الأبناء " بمقر المعهد، والتي تستمر على مدار شهر.وتناقش الدورة عدة موضوعات تخص الأطفال، من بينها موضوع الاحتياجات النفسية للطفل وكيفية حماية الأطفال من الإيذاء الجسدي والنفسي.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت بيان سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%، ولفتت إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وتولى الآباء المطارنة والأساقفة تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.