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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الرياح الشديدة تسقط شجرة ضخمة على أسلاك كهربائية بالغربية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:05 م
الرياح الشديدة تسقط
الرياح الشديدة تسقط شجرة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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سقطت شجرة ضخمة على الأسلاك الكهربائية بعزبة كوم الغابة التابعة لقرية كتامة بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية، اليوم، نتيجة الرياح الشديدة والطقس السيئ.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بسيون، إلى مكان سقوط الشجرة، وأزيلت باللودر، وجرى فتح الطريق تيسيرا لحركة المرور والمواطنين.

في المقابل شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية اليوم الأربعاء هبوب رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة.

ورفعت غرفة عمليات محافظة الغربية حالة الطوارئ بجميع الأحياء ومجالس المدن، وتم رفع درجة الاستعداد بسيارات شفط المياه التابعة لمجالس المدن وشركة مياه الشرب تحسبا لسقوط أمطار.

كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ ومنعت الإجازات للفنيين تحسبا لانقطاع التيار عن أي منطقة أو حي بسبب الرياح الشديدة أو حال سقوط أمطار.

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