ميشيل بارنييه: الاتفاق التجاري بين بروكسل ولندن في متناول اليد

قال ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، إن التوصل لاتفاق تجاري بين بروكسل ولندن أمرًا في متناول اليد، رغم الصعوبات التي تواجه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فيما يتعلق بمباحثات "بريكست"، إذا نجح الطرفان في التغلب على نقاط الخلاف خلال الأيام المقبلة.وأوضح "بارنييه" في تصريحات أمام البرلمان الأوروبي نقلتها شبكة "سي إن بي سي"، أننا قد نتوصل إلى اتفاق إذا كان "الجانبان لديهما رغبة في العمل بشكل بناء وإحراز تقدم على أساس النصوص القانونية وحل النقاط الشائكة".وأضاف: "الوقت هو جوهر المسألة ويجب العمل مع نظرائنا البريطانيين للوصول إلى حلول لأكثر المجالات صعوبة".وتأتي تلك التصريحات بعدما طالب "بوريس جونسون" رئيس الوزراء البريطاني المستثمرين والمصدرين وأصحاب الأعمال يوم الجمعة الماضي بالاستعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وذلك في ظل توسط تعقد المفاوضات.وكانت بروكسل قد دعت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي"لاتخاذ الخطوات اللازمة لجعل الاتفاقية ممكنة"، وهي اللهجة التي أزعجت المسؤولين في لندن.وقال"ديفيد فروست" كبير المفاوضين البريطانيين إن بلاده تشعر بخيبة أمل بسبب ما تقترحه اللهجة الأوروبية من أن كل الخطوات المستقبلية في المفاوضات يجب أن تصدر من لندن، معربا عن أنه متفاجئ من أن الاتحاد الأوروبي لم يعد ملتزما بالعمل المكثف للوصول إلى اتفاق.