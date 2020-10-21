62 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم 62 مستوطنا تحت حماية شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عمليات الاقتحام تمت بحماية شرطة الاحتلال، حيث نفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.