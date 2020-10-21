تطبيع جديد أم صفقة مقاتلات؟.. وزير الخزانة الأمريكي في قطر للقاء تميم

أجرى وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشن، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى الدوحة التقى خلالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.وذكرت وسائل الإعلام القطرية، إن الزيارة جاءت لبحث العلاقات الأمريكية مع قطر، دون الكشف عن تفاصيل اللقاء.وتأتي هذه الزيارة، بعد الكشف عن مساع الدوحة للحصول على مقاتلات أمريكية متطورة من طراز F35، كما أنها تأتي وسط تكهنات حول إمكانية توقيع قطر اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية، لا سيما بعد اتفاقات مماثلة أبرمتها تل أبيب مع كل من الإمارات والبحرين مؤخرًا.وفي وقت سابق، كشفت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن قطر قدمت طلبًا رسميًا للولايات المتحدة لشراء مقاتلات إف-35 الشبح، دون نفي أو تأكيد من الجانبين القطري والأمريكي، بينما تستضيف قطر على أراضيها قاعدة "العديد" الجوية وهي أكبر قاعدة أمريكة في الشرق الأوسط.وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه يتعين على الولايات المتحدة ألا تبيع طائراتها الحربية المتطورة من طراز F-35 إلى قطر بسبب صلات الدولة بجماعات متطرفة وتركيا.وأوضحت أن علاقات قطر بجماعة الإخوان المسلمين وتركيا وإيران تجعلها بالفعل مشكلة أكثر من كونها شريكًا للولايات المتحدة، ويجب أن تستبعد الدوحة من شراء الطائرات المقاتلة الأكثر تقدمًا في العالم.في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "سياسة الولايات المتحدة هي عدم التأكيد أو التعليق على مبيعات الدفاع المقترحة أو التسليم إلا بعد إخطار الكونغرس بها رسميًا"، كما رفضت السفارة القطرية في واشنطن الرد على طلب للتعقيب.وتعليقًا على الأمر، قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن بلاده "ستعارض بيع الولايات المتحدة طائرات إف-35 الحربية إلى قطر"، وذلك حسب وكالة "رويترز".وفي تصريحات سابقة، أوردتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، وصف وزير الخزانة الأمريكي، اتفاقيات إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين بأنها "النتيجة الأكثر استثنائية في السنوات الخمس والعشرين الماضية".وقال منوتشين خلال رحلة الوفد الأمريكي الأخيرة إلى البحرين، إن المزيد من الدول العربية والإسلامية من المرجح أن تصنع السلام إذا أعيد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ورفض القول ما إذا كانت قطر ستكون الدولة التالية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل أو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 لها.