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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تطوّر فحصًا سريعًا ورخيصًا للكشف عن كورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:12 م
الهند
الهند
وكالات
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سيتوافر قريبًا في الهند اختبار سريع وموثوق به وبسعر بخس لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤلف من شريط رفيع مصنوع من الورق التفاعلي، بعدما طوره علماء في هذا البلد للمساعدة على لجم انتشار الجائحة.

وأطلق على الفحص اسم "فيلودا" تيمنًا بشخصية تحظى بشعبية كبيرة ألفها السينمائي الهندي الشهير ساتياجيت راي (1921-1992).

ويستخدم اختبار «كوفيد- 19» هذا تقنية "المقصات الجزيئية" المعروفة باسم "كريسبر كاس 9" التي طورتها عالمتا الجينات الفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأميركية جنيفر دودنا، وقد كوفئت العالمتان بجائزة نوبل للكيمياء هذه السنة على أعمالهما في هذا المجال.

ولإجراء هذا الفحص، تؤخذ عينات من الأنف، وهو يشبه إلى حد كبير فحوص الحمل التي تجرى في المنزل، مع شريط ورقي يظهر عليه خطان ملونان في حال كانت النتيجة إيجابية، علمًا بأن هذا الفحص يوفر النتيجة في غضون ساعة واحدة.

وأوضح أحد مطوري الفحص سوفيك مايتي من معهد "سي أس أي أر إينستيتوت أوف جينوميكس أند انتيغرايتف بايولودجي" التابع لمجلس البحوث العلمية والصناعية في نيودلهي: "لا يتطلب هذا الفحص أي تجهيزات متطورة أو موظفين يمتلكون مؤهلات عالية".

وتابع مايتي قائلًا "تفتقر الكثير من مناطق الهند النائية إلى مختبرات متطورة" مضيفًا أن الفحص "سيوزع بسهولة أكبر وسيصل إلى عدد أكبر من السكان"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وسجلت في الهند أكثر من 7,5 ملايين إصابة وهي ثاني أكثر الدول تضررًا في العالم بعد الولايات المتحدة.

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