اعتقال 11 داعشيًا في العراق

اعتقلت القوات الأمنية العراقية اليوم الأربعاء، 11 عنصرا من تنظيم "داعش" في الموصل وكركوك.ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" عن مصدر أمني قوله إن القوات الأمنية اعتقلت 7 من عناصر "داعش" في قضاء البعاج غربي الموصل في عملية أمنية، فيما ألقي جهاز مكافحة الإرهاب العراقي القبض على 4 عناصر إرهابية منتمية إلي تنظيم "داعش" الإرهابي، وتدمير عدد من المضافات بعملية انزال جوي في وادي زغيتون والحويجة بكركوك.