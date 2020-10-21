تعليم الإسكندرية: توفير كمامات ومواد تعقيم للمدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، توفير كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات والمعقمات، حيث خصصت محافظة الإسكندرية تلك الكميات لمدارس المحافظة بجميع الإدارات التعليمية، وذلك في إطار حرص محافظ الإسكندرية محمد الشريف على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن محافظ الإسكندرية وفر تلك الكميات من المواد المطهرة دعما للعملية التعليمية وحفاظا على صحة الطلاب، مؤكدا أنه لا تهاون في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وسوف يتم تطبيق القانون على أي مقصر.وأكد أنه تم تخصيص أول (10 دقائق) من الحصة الأولى لتوعية الطلاب بالإجراءات الاحترازية وما يستجد منها والمتابعة والمرور الدائم والمستمر على الفصول من قبل اللجنة الصحية بالمدرسة، والتي شكلت طبقا للقرار الوزاري 74 لسنة 2014 وتضم (مدير المدرسة – مجلس الأمناء – الأخصائي الاجتماعي – مشرف التربية البيئية بالمدرسة – الطبيب إن وجد – الزائرة الصحية) ونشر لافتات توعية بالإجراءات الاحترازية بكافة أرجاء المدرسة لزيادة الوعى لدى الطلاب والعاملين ووضع علامات تباعد عند مدخل المدرسة ودخول الطلاب بمواعيد محددة لكل فرقة وتشكيل لجان مخصصة لمحاربة الشائعات على مستوى الإدارات التعليمية والمديرية.