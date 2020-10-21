جنوب سيناء: تخصيص 84 منحة دراسية لأبناء المحافظة بالجامعات الخاصة

قال محافظ جنوب سيناء خالد فودة، إنه تم تخصيص 84 منحة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة ورعايتهم لاستكمال تعليمهم الجامعي بأرقى الجامعات الخاصة المرموقة بمصر بمنح كاملة وجزئية تخفيفا عن أسرهم وتشجيعًا للطلاب لاستمرار تفوقهم الدراسي.وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم الأربعاء - أن تلك المنح تأتي تماشيا مع رؤية القيادة السياسية في الاهتمام بالشباب وبناء جيل جديد يتواكب مع رؤية الدولة 2030 ويحقق أهدافها.ووجه فودة الشكر لجميع الأساتذة ورؤساء مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات الخاصة لما تكرموا به من تخصيص تلك المنح الدراسية لأبناء جنوب سيناء.وحول الطلاب المتقدمين للالتحاق بجامعة الملك سلمان الدولية، أكد المحافظ أنه يقوم بجهود مكثفة للتيسير على أبناء المحافظة للدراسة بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاث (رأس سدر - طور سيناء - شرم الشيخ )، مشيرا إلى أنه وجه بإعداد قائمة بأسماء الطلاب الذين تقدموا بطلبات للدراسة بالجامعة بعد أن اجتازوا اختبارات القبول بها من خلال أي منح محتملة بها أو الذين كانت لهم بعض المواقف التي تتطلب النظر بشأنها.