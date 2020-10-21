الهند تعيد جنديًا صينيًا محتجزًا لديها

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية، اليوم الأربعاء، عن إعادة الهند أحد الجنود الصينيين المحتجزين لديها، والذي ضل طريقه قبل أيام عبر الحدود الصينية الهندية.وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه "وفقًا للاتفاق بين الصين والهند، فإن الجندي الصيني، الذي فُقد بينما كان يساعد مجموعة من الرعاة المحليين بالقرب من الحدود الصينية الهندية يوم الأحد، أعاده الجيش الهندي إلى قوات الحدود الصينية في وقت مبكر من صباح اليوم".وكانت وزارة الخارجية الصينية، دعت أمس الثلاثاء، الهند إلى إعادة جندي صيني يحتجزه الجيش الهندي، وذلك على وجه السرعة.