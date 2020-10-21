59 إصابة وحالة وفاة بكورونا في ذي قار بالعراق

أفاد مصدر طبي عراقي، اليوم الأربعاء، بأن محافظة ذي قار فقط سجلت 59 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية.وأشار المصدر، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إلى أن المحافظة سجلت حالة وفاة واحدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.يذكر أن وزارة الصحة العراقية كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل 3920 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في العراق إلى 434 ألفا و598 إصابة.