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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1538 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:53 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 119 ألفًا و132 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزارة قولها إنه تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 472 حالة، بالإضافة إلى تعافي 1501 ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 111 ألفًا و814 حالة شفاء.

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