أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن بدء القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.ومن المقرر أن تتناول القمة عددًا من الموضوعات في إطار ثلاثة محاور رئيسية هي: التعاون الثلاثي وأهمها التعاون في مجال الطاقة ومنتدى غاز المتوسط، ثم القضايا السياسية الإقليمية في شرق المتوسط، وكذلك القضايا الدولية خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة نيقوسيا اليوم، في مستهل زيارته الرسمية إلى قبرص للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.