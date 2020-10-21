حبس عاطل لترويج 70 جرام هيروين بالعامرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من الهيروين بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية تفيد بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائه.تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين وزنت 70 جرامًا ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.