«أبوالغيط» يطالب بتوحيد التشريعات العربية لقطاع النقل البري

أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن تكامل قطاع النقل البري بين الدول العربية مازال يعاني من البطء الشديد.وأوضح أبوالغيط في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة (33) لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي، أن ذلك يرجع لثمة أسباب مختلفة ومتعددة، على رأسها العقبات التي تواجه الناقلين عند المنافذ البرية الحدودية، واختلاف الأنظمة والقوانين التي تحكم هذا القطاع بين الدول.ورأى أبوالغيط أن الحاجة تشتد في المرحلة الحالية إلى توحيد التشريعات بصورة تسمح بتطوير هذا القطاع الحيوي، سواء فيما يتعلق بنقل الأشخاص أو البضائع، وبما يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويحقق الاستفادة القصوى من ميزة التجاور الجغرافي بين الدول العربية، وقلة العوائق الطبيعية بين أغلبها.