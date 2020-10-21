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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

111.484 إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:40 م
كورونا في سلطنة
كورونا في سلطنة عمان
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أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس "كورونا" بلغت 111484 إصابة والوفيات 1137 بنسبة 1% والمتعافين 97367 لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر87%.

وذكرت الوزارة- في بيان نشرته وكالة أنباء عُمان،اليوم الأربعاء- أن عدد الحالات بداخل المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 47 حالة ليصل الإجمالي إلى 480 وفي العناية المركزة 198 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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