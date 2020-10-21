111.484 إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس "كورونا" بلغت 111484 إصابة والوفيات 1137 بنسبة 1% والمتعافين 97367 لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر87%.وذكرت الوزارة- في بيان نشرته وكالة أنباء عُمان،اليوم الأربعاء- أن عدد الحالات بداخل المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 47 حالة ليصل الإجمالي إلى 480 وفي العناية المركزة 198 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.