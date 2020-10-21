طعم الغربة والحنين.. رسائل الأدباء إلى مي زيادة في ذكرى رحيلها

"ولدتُ في بلد، وأبي من بلد، وأمي من بلد، وأشباح نفسي تتنقل من بلد إلى بلد، فلأي هذه البلدان أنتمي وعن أي هذه البلدان أدافع؟" هكذا وصفت نفسها من تقاسمت الجغرافيا تكوينها الأول بين عدة مدن لكل منها خصوصيته الاجتماعية والثقافية.



3 أيام مرت على ذكرى رحيل مى زيادة "ماري إلياس زيادة" والتي ولدت عام ١٨٨٦ بمدينة الناصرة بفلسطين وهي الابنة الوحيدة لأب لبناني وأم سورية، لم تكن "مي" امرأة عادية يبدو هذا واضحا من شهادة دكتور عبد الفتاح الديدى حول علاقتها بعباس محمود العقاد يقول "يبدو أن هذه الفتاة لعبت أخطر دور فى حياة العقاد، لأنها أعطته السعادة وما لم يكن يخطر له على بال، لكنها وقفت أمامه ندا لند، وناوأت رجولته وسطوته وكبريائه، وصدمت أحلام العقاد باستقلالها وشبابها المتأنق المدرك لأصول العلاقات".



وقال الشاعر سامح محجوب لـ"الدستور": "أن التشكُّل الأوَّلِي لدى مي زيادة لم يتجاوز كونه إرهاصًا للمثول بين يدي العظيمة مصر التي كان يتخلق في رحمها آنذاك جيل مؤسس ولد أغلبه في الربع الأخير من القرن التاسع عشر نفس الأعوام المباركة التي شهدت ميلاد ماري إلياس زيادة وأم كلثوم وعبدالوهاب وسيد درويش وطه حسين والعقاد والمازني ولطفي السيد والزيات وآخرين ممن تحلقوا حولها صوتًا ولغة".



اخترت "الدستور" أن تلعب لعبة "مي" الأثيرة في الكتابة، لنسير على دربها الطويل والممتع في خط الرسائل إلى الآخر البعيد، واخترنا اليوم في ذكرى رحيلها التاسعة والسبعين أن نرسل لها باقات ورد وبعضا من عطر الأحباب والمريدين من الكتاب ومبدعي العالم العربي عبر رسائلهم إليها.



إبراهيم عبد المجيد

إبراهيم عبد المجيد: لم أكن موجودا لكن لا زلت هنا

عزيزتي مي زيادة لست في حاجة أن أحدثك عن كتاباتك الأدبية وأشعارك فحولك نجوم الفن والأدب والصحافة ومعكم أنفاس البعيدين مثل جبران خليل جبران، لم ينتبه أحد منكم إلى أنه خلف الباب ومن ثقب المفتاح طفل يتطلع إليكم ويندهش كيف أصبح اللقاء وطنا، ويكبر الطفل ويعرف أن هذا كان يحدث في بيوت كثيرة لسيدات كاتبات وفنانات ورجال كانوا يحملون لقب الباشوية أو غيرها من ألقاب ذلك الزمان.



كانوا حريصين على إقامة صالونات أدبية لعظماء الأمة الذين كانوا ينقشون على صدر الوطن كل الآمال الممكنة، أدرك الطفل أن ذلك زمن كانت مصر فيه تنظر إلي أوروبا حيث البحر المتوسط هو بحرنا ولم يكن أحد يدري أنه سيأتي يوم يتم لفت وجها بالقوة والأكاذيب إلى الصحراء العربية لتأتي بالأفكار الوهابية المتخلفة تطمس العيون التي تنظر في زهو إلي البحر المتوسط.



جعلوا الزمن بيني وبينكم مئات السنين لكن سأظل طفلا أنظر من ثقب الباب ليظل على الأمل، لن تصلك هذه الرسالة ولن يأتيني رد عليها لكني على ثقة أن أطفالا كثيرين فعلوا مثلي وسيفتحون كل الأبواب التي أغلقت على الأمل ينشرونه في ربوع الوطن تعلوه صورك وأشعارك وصور كل من أحاطوا بك وكانوا يخرجون بالليل يجعلون لمصر ألف قمر في سمائها.



آمال عويضة: إلى مي ابنة الحياة

ولأن ثمة من يسير على الدرب في المغايرة ونسف الثبات والجمود عبر التحرر بالإبداع والكتابة جاءت رسالة دكتور آمال عويضة والتي تقول فيها:



عقود تفصلنا عن حياتك ورحيلك عن دنيانا (1886 - 1941)، نلوك سيرتك في جلساتنا المغلقة، ونقرأ عنك نحن النساء في حذر حتى لا تصيبنا لعنتك. نفتخر بك وتفردك وإبداعك، ولا ننسى دائرة العشاق من حولك ينهلون من بهائك كالفراش حول النار يحترق بالاعتياد، ثم يتركونك وحيدة ليودعك ثلاثة منهم في النهاية.



أصدقك القول، كلما عدت إلى قصتك، أحتار بين الانبهار بك، والرثاء لك وأخشى كلما وجدت متشابهًا بيننا، مي مولودة الناصرة التي مشت على طرقات خطى عليها المسيح، ابنة الحياة العصية على التصنيف أو البقاء تحت لافتة بعدما اختارت اسمًا يتخلص من ختم العائلة والديانة والقبيلة لينطلق بها وحدها في فضاء الكون في رحلة مقدسة تنهل فيها من حديقة المعرفة بالسفر والدراسة والمراسلة كحق عادل لكل البشر.



ماتت مي في مصر على صليب وحدتها وفوق رأسها إكليل الشوك وشهدنا قيامتها في كتبها وما تركته من مقالات ولكننا ما زلنا نشك في العدل والمساواة، أذكر ما شاركتني إحداهن من خوفها الدائم من انتهاء المطاف بها في مستشفى المجانين، كالعصفورية التي أودعك بها الأقرباء الذين عجزوا عن فهمك، يومئذ أجبتها كي ألقى الطمأنينة في قلبها بينما نسير في الشارع نتوقع تحرشًا عند الناصية، يا عزيزتي نحن نعيش في داخل تلك العصفورية منذ صادقنا الحرف وترك غبار الطرقات أثره على أقدامنا ولم ننج بعد.



مي زيادة

خالد السحاتي: رسـالة إلى امرأة عابرة

في مكتبة أبي العتيقة تعـرفت على اسم مي زيـادة، كنت حينها في المرحلة الإعدادية، جذبني الاسم قبل أي شيء آخر، كنت اقرأ وقتها كتب الأدب العربي بلهفة ونهم، أقلب صفحات كتب عباس محمود العقاد وجبران خليل جبران، فأجد عاملا مشتركا لا يمكن تجاهله، مي زيادة، تختبئين برُوحك المرحة وعقليتك المُتفتحة وثقافتك الفريدة خلف تلك الرَّسائل الرشيقة، والأعمال البديعة، المليئة بالحُبِّ والاشتياق؛ لأنك نموذجٌ مُتميِّزٌ للمرأة العـربية، أديبة، مُثقفة، كاتبة، صحفيَّة، بل رائدة من رائدات النهضة، حملت على أكتافك هُمُومًا أرقت مُجتمعاتنا وشعوبنا حُقبًا من الزمن الأمية، التخلف، المساواة.



وقلت في كتابك (بين الجزر والمد): "الشعوب كالبحار، لهذه مد وجزر، ولتلك ارتفاع وهبوط وللشعوب مدنيات تنمو وتعلو إلى ذروة المجد والسؤدد، ثم تهبط إلى منحدر الوهن والنسيان".. مي زيادة في ذكرى وفاتك اليوم ماذا أقول لك؟ وأنت التي أنهكتِ الغربة، وتعاقبت عليك السنون، حتى قلت يوما: ولدت في بلد، وأبي من بلد، وأمي من بلد، وأشباح نفسي تتنقل من بلد إلى بلد، فلأي هذه البلدان أنتمي؟، وعن أيها أدافع؟".



ولأنك تحبين مصر، وكانت مجالسك فيها قد ملأت الدنيا وشغلت الناس كان الرحيل هناك، في القاهرة، التي دفنتِ فيها في:20101941، وكتب على قبرك: "هنا ترقد نابغة الشرق، زعيمة أديبات العرب، المثل الأعلى للأدب والاجتماع".

