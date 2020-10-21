كورونا.. «أبوالغيط» يتوقع تراجع إيرادات شركات الطيران بـ36 مليار دولار

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، إن جائحة كورونا التي ما زالت متفشية في كثير من مناطق العالم، خلفت آثارًا اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.وأضاف في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة (33) لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي، أن هذه الخسائر تفاوتت بطبيعة الحال بحسب القطاعات، مشيرًا إلى أن قطاع النقل والسياحة كان له النصيب الأكبر من هذه الخسائر.ورأى أبوالغيط أنه ليس من المتوقع أن يسترد هذا القطاع عافيته في وقتٍ قريب في ضوء ما تفرضه الحكومات من إجراءات لمكافحة انتشار الوباء، بما يشمل الحد من الانتقال غير الضروري، وكذلك في ظل ما يشعر به الناس عبر العالم من خوفٍ وتحسب من الانتقال والسفر.كما توقع على المستوى العربي أن تتراجع إيرادات شركات الطيران بـ36 مليار دولار أي ما يعادل 70% من إيراداتها.وأكد أن استعادة ثقة المسافر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكفاءة تنفيذ التدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والحكومات الوطنية لمواجهة الجائحة، مشددًا على أنه أمرٌ يتعين أن تضعه الحكومات العربية في الاعتبار، وأن توليه ما يستحق من الاهتمام.