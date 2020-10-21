حبس عاطل لترويج 10 طرب حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 10 طرب حشيش بقصد الإتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية تفيد بقيام عاطل، مقيم قسم شرطة إمبابة بالجيزة، له معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائه.تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشه عثر على 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.